Мир 30 марта 2024, 19:09 Бродвейский мюзикл создали на основе посмертных приключений гангстера Маккерди Посмертные приключения гангстера Маккерди легли в основу бродвейского мюзикла Unsplash

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Режиссер Тони Язбек поставил мюзикл «Мертвый преступник», в основу которого легли посмертные приключения американского гангстера Элмера Маккерди. Постановку представят на Бродвее этой весной, сообщил портал Oklahoman.

По словам Язбека, эта история — «повод задуматься о смерти, но не мрачный, а в какой-то степени праздничный». Ожидается, что мюзикл об известном гангстере будет пользоваться успехом.

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Элмер Маккерди родился в 1880 году в штате Мэн. Будучи подростком, он выпивал, связался с плохой компанией. Вместе с новыми друзьями он начал грабить поезда. Вскоре полиция схватила одного из его подельников и тот указал, где находится Маккерди.

Во время задержания гангстер отстреливался и получил смертельное ранение. Он умер в 31 год. Тело преступника отвезли в город Похаска, но за ним никто не пришел.

Тогда гробовщик решил поэкспериментировать и забальзамировал труп по технологии, известной со времен Древнего Египта. Результат превзошел его ожидания. Гробовщик стал показывать мумию и брал за это деньги.

Тело Маккерди неоднократно перекупали владельцы передвижных выставок восковых фигур. Так оно путешествовало по стране, пугая любопытных американцев.

В конце восьмидесятых мумия попала в тоннель ужасов парка аттракционов «Пайк» в Калифорнии. И там во время съемок популярного шоу выяснилось, что это не муляж, а настоящий покойник. После проведения судебной экспертизы тело идентифицировали и захоронили в Оклахоме.

Ранее в Петербурге нашли мумию мужчины, которая пролежала в квартире семь лет.