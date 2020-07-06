Бродвейский актер Ник Кордеро умер в 41 год из-за COVID-19

Еще одной жертвой пандемии стала звезда Бродвея Ник Кордеро. Его организм не справился с осложнениями, вызванными коронавирусом. Актеру был 41 год.

Об этом сообщила его жена Аманда Клутс в Instagram.

«У Бога теперь еще один ангел на небесах. Мой дорогой муж скончался», — написала она.

Он умер в клинике Cedars Sinai в Лос-Анджелесе в воскресенье, уточнило издание Daily Star.

Супруга артиста поблагодарила поклонников за поддержку, которую они оказывали семье в последние 95 дней. Именно столько времени Ник Кордеро боролся с коронавирусом.

Он оказался в отделении интенсивной терапии 31 марта. Ему трудно было дышать. Сначала врачи диагностировали пневмонию. Два теста на COVID-19 показали отрицательный результат, лишь третий оказался положительным. Спустя две недели здоровье бродвейского артиста ухудшилось.

Кордеро внезапно потерял сознание, его доставили в реанимацию. Из-за отдельных препаратов у него произошло внутренние кровотечение в кишечнике. Позже из-за осложнений ему ампутировали ногу.

Ник Кордеро впервые появился на Бродвее в 2014 году в спектакле «Пули над Бродвеем». Актера можно было увидеть в фильмах «Реальные парни» и Mob Town, а также в сериале «Голубая кровь» на телеканале CBS.

Еще одна печальная новость пришла из Рима. Там умер легендарный композитор Эннио Морриконе.