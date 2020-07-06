Умер итальянский композитор Эннио Морриконе

Морриконе скончался 6 июля в клинике Рима. Известно, что причиной его смерти стали «последствия перенесенного ранее падения». Несколько дней назад он сломал бедро.

Адвокат семьи композитора Джорджио Ассумму заявил, что похороны Морриконе пройдут в кругу семьи «в смирении, которое вдохновляло его на поступки всю жизнь».

Близкие музыканта рассказали, что он скончался на рассвете, до последнего сохранив «полную ясность рассудка и великое достоинство».

Эннио Морриконе — обладатель двух премий «Оскар» и автор огромного количества музыки для фильмов. Он работал с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роман Полански, Оливер Стоун, Брайан Де Пальма, Джон Карпентер и Терренс Малик. А в 2004 году написал саундтрек для российской ленты «72 метра».

Вы можете помнить его по вот этой композиции — Chi Mai.

Прощайте, маэстро!