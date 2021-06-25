Бритни Спирс после выступления в суде попросила прощения у фанатов за то, что скрывала правду

Американская певица Бритни Спирс извинилась перед поклонниками за то, что не говорила откровенно о происходящем в ее жизни и делала вид, что у нее все хорошо. Пост с признаниями появился в ее Instagrаm.

Спирс сказала, что все люди мечтают жить, как в сказке. Она — тоже. Бритни также заметила, что брала пример с мамы, которая в самых трудных ситуациях делала вид, что все в порядке. Однако теперь певица больше не хочет притворяться. Она написала, что ее жизнь неидеальна.

«Если вы прочитала что-нибудь обо мне в новостях на этой неделе… Знайте, что это совсем нет так!!! Я прошу прощения, что притворялась, будто бы со мной все в порядке в последние два года… Я делала так из-за своей гордости и потому что мне было неловко поделиться тем, что происходит со мной…», — заявила поп-звезда.

При этом она подчеркнула что видимость хорошей жизни, которую создавала в Instagram, помогала справляться ей с реальными сложностями. В конце поста Спирс заявила, что решила читать больше сказок.

Бритни Спирс 23 июня выступила в суде по делу об ее опекунстве, которое длится уже 13 лет. Певица впервые публично рассказала о том, что ее насильно отправляли на реабилитацию и заставляли пить лекарства. Кроме того, ей не разрешено выходить замуж и иметь еще детей, а также распоряжаться своими деньгами и нанимать персонал. Она попросила суд снять с нее опеку. Главным опекуном артистки является ее отец — Джейми Спирс. Он контролирует ее жизнь и финансы.