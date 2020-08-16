Британцы задержали партию таблеток экстази в форме головы Трампа

«Разменявший третий десяток житель города Лутон был задержан по подозрению в поставке наркотиков, после того как у него обнаружили ряд наркотических веществ, включая таблетки MDMA в форме Дональда Трампа», — сказано в сообщении.

По словам одного из детективов, преступники постоянно ищут новые способы, чтобы продать наркотики и сделать их более привлекательными. До этого полицейские уже видели таблетки MDMA в виде предметов поп-культуры, и американский президент не стал исключением из этой тенденции.

Источник фото: полиция Бедфордшира

Детектив отметил, что изъятые таблетки содержат очень высокую дозу наркотика и «могут нанести серьезный вред любому, кто их принимает».

MDMA или экстази — это полусинтетический наркотик метилендиоксиметамфетамин. MDMA — это английское сокращение его полного наименования.

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