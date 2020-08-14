Более 25 кг кокаина изъяли в порту Петербурга

«Согласно материалам, предоставленным бельгийскими коллегами, наркотические средства были ввезены на территорию РФ из Бельгии на крупнотоннажном судне, перевозившем грузовой транспорт», — заявила она.

Правоохранители досмотрели 50 большегрузных автомобилей и в кабине одного из них обнаружили более 25 килограммов запрещенного вещества. Эксперт пришел к выводу, что находка — кокаин.

О хранении на судне наркотиков узнали в Национальном центральном бюро Интерпола МВД России от правоохранительных органов Бельгии. Операцию провели полицейские совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности лиц, причастных к международному наркотрафику.

Ранее полицейские задержали в Санкт-Петербурге наркодилера и изъяли у него около 24 килограммов запрещенных веществ. Почти 22 килограмма наркотиков нашли в его машине, еще два забрали из квартиры.