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    14 августа 2020, 18:38

    Более 25 кг кокаина изъяли в порту Петербурга

    Алена Макаренко

    Полицейские нашли более 25 килограммов кокаина на крупнотоннажном судне в Санкт-Петербурге. Наркотики привезли из Бельгии. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, ее слова привел ТАСС.

    «Согласно материалам, предоставленным бельгийскими коллегами, наркотические средства были ввезены на территорию РФ из Бельгии на крупнотоннажном судне, перевозившем грузовой транспорт», — заявила она.

    Правоохранители досмотрели 50 большегрузных автомобилей и в кабине одного из них обнаружили более 25 килограммов запрещенного вещества. Эксперт пришел к выводу, что находка — кокаин.

    О хранении на судне наркотиков узнали в Национальном центральном бюро Интерпола МВД России от правоохранительных органов Бельгии. Операцию провели полицейские совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности лиц, причастных к международному наркотрафику.

    Ранее полицейские задержали в Санкт-Петербурге наркодилера и изъяли у него около 24 килограммов запрещенных веществ. Почти 22 килограмма наркотиков нашли в его машине, еще два забрали из квартиры.

    Новости SMI.FM