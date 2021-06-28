Читатели британского издания Daily Mail прокомментировали испытания атомной подводной лодки «Белгород». Планируется, что она будет носителем беспилотных подводных аппаратов «Посейдон». Многие вспомнили недавний случай с эсминцем Defender в Черном море и посоветовали по достоинству оценивать российское оружие.

По словам пользователя под ником Mike, Великобритания отправила свой корабль в Черное море, чтобы спровоцировать конфликтную ситуацию. Он заявил, что Соединенное Королевство создавало свою империю, игнорируя права и интересы других народов. Пользователь выразил мнение, что когда страна вышла из ЕС, то вернулась к своим старым привычкам.

«Британское правительство не уважает волю жителей Крыма, которые проголосовали на референдуме. И Россия правильно поступает, создавая оружие, которое в нынешние времена необходимо», — дописал он.

Пользователь Leon Lax посоветовал британскому правительству больше не отправлять свою «развалюху» в российские территориальные воды в Черном море.

Читатели издания похвалили Россию за создания атомной подлодки «Белгород». Они заявили, что Запад взъелся на РФ из-за победы СССР во Второй мировой войне и из-за того, что Россия проявляет смелось и противостоит политкорректности.

Многоцелевая атомная подлодка «Белгород» создана для беспилотников «Посейдон». Субмарина является частью проекта 949А «Антей» (аналог «Курска»). Его переработали специально для системы «Посейдон».

В конце июня британский эсминец Defender нарушил российскую границу, войдя в Черное море в районе мыса Фиолент. Российские пограничники открыли предупредительный. Минобороны Великобритании заявило, что корабль не заходил в российские территориальные воды и по нему никто не стрелял.