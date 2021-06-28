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    28 июня 2021, 10:23

    Британцы выразили восхищение российской подлодкой «Белгород»

    Наза Салех Захи

    Читатели британского издания Daily Mail прокомментировали испытания атомной подводной лодки «Белгород». Планируется, что она будет носителем беспилотных подводных аппаратов «Посейдон». Многие вспомнили недавний случай с эсминцем Defender в Черном море и посоветовали по достоинству оценивать российское оружие.

    Британцы выразили восхищение российской подлодкой «Белгород»

    По словам пользователя под ником Mike, Великобритания отправила свой корабль в Черное море, чтобы спровоцировать конфликтную ситуацию. Он заявил, что Соединенное Королевство создавало свою империю, игнорируя права и интересы других народов. Пользователь выразил мнение, что когда страна вышла из ЕС, то вернулась к своим старым привычкам.

    «Британское правительство не уважает волю жителей Крыма, которые проголосовали на референдуме. И Россия правильно поступает, создавая оружие, которое в нынешние времена необходимо», — дописал он.

    Пользователь Leon Lax посоветовал британскому правительству больше не отправлять свою «развалюху» в российские территориальные воды в Черном море.

    Читатели издания похвалили Россию за создания атомной подлодки «Белгород». Они заявили, что Запад взъелся на РФ из-за победы СССР во Второй мировой войне и из-за того, что Россия проявляет смелось и противостоит политкорректности.

    Многоцелевая атомная подлодка «Белгород» создана для беспилотников «Посейдон». Субмарина является частью проекта 949А «Антей» (аналог «Курска»). Его переработали специально для системы «Посейдон».

    В конце июня британский эсминец Defender нарушил российскую границу, войдя в Черное море в районе мыса Фиолент. Российские пограничники открыли предупредительный. Минобороны Великобритании заявило, что корабль не заходил в российские территориальные воды и по нему никто не стрелял.