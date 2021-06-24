Британский эсминец довел ситуацию у российской границы до стрельбы. Ждать ли конфликта?

Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ России остановил нарушение российской госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, бомбардировщик Су-24М — предупредительное бомбометание. После этого эсминец покинул российские воды. Теперь военный атташе Великобритании вызван в Минобороны России. «360» разбирался, будут ли политические последствия у инцидента, и может ли эта ситуация вылиться в конфликт.

Предупредительная стрельба

Эсминец Defender ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, 23 июня пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальные воды в районе мыса Фиолент на три километра, сказано в заявлении Минобороны России, которое приводит ТАСС.

Британский эсминец получил предупреждение о применении оружия в случае нарушения госграницы России, но никак не отреагировал на него.

«Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. <…> самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО Defender», — заявили в российском оборонном ведомстве.

В британском Минобороны заявили, что эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.

Нагнетание обстановки

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «360» отметил, что это первая за долгое время такая крупная предупредительная акция. Он напомнил, что у нас было столкновение подводных лодок, но это было в советское время, в разгар холодной войны.

Произошедшее, по его словам, говорит о том, что есть определенные силы, которые нагнетают обстановку. Собеседник «360» отметил, что неслучайно министр обороны сказал, что в блоке НАТО зашкаливает русофобия, и что она идет выше всякого прагматичного смысла. НАТО уже объявили своими противниками Китай и Россию, заметил Дандыкин.

Англия сейчас пытается имя свое поднять после брексита и выхода из ЕС, напомнить о своем былом величии. И она очень активно себя вела и в прошлом году в Черном море, посылая корабли и поднимая авиацию, в том числе и разведывательную Василий Дандыкин Капитан первого ранга запаса, военный эксперт

По его мнению, британцы, предваряя учения See Breeze, которые, по его словам, явно будут антироссийской направленности, «решили начать с этого неприятного момента». Военный эксперт считает, что британцы знали на что идут и в какой-то степени может надеялись, что Россия не будет настолько решительно пресекать эту провокацию.

И они еще раз убедились в решимости и готовности нашего черноморского флота, авиации морской и береговой охраны с ФСБ. Вся ситуация у нас и в экономической зоне, и в зоне внутренних вод находится под полнейшим контролем Василий Дандыкин Капитан первого ранга запаса, военный эксперт

Все это, по словам Дандыкина, еще идет из-за определенных политических соображений. В связи с тем, что только что произошла и встреча президентов России и США. Такая определенная английская пакость, а может и НАТОвская теперь, считает собеседник «360». По мнению Дандыкина, это был тот момент, который был необходим, «показать, что есть красная черта, которую переходить нельзя».

Россия, по словам военного эксперта, это суверенная держава, которая имеет достаточно сбалансированный мощный флот. И попытки каким-то образом обосновать такое наглое поведение кончаются очень плачевно, считает Дандыкин.

Организованная провокация?

Это серьезный инцидент, поскольку на корабле находилась международная команда, считает профессор Академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России, кандидат политических наук Вадим Козюлин. Там, по его словам, были и украинские, и американские военные.

Скорее всего это была организованная провокация, чтобы прощупать насколько серьезны будут российские действия. Ну, Россия показала, что будут вполне серьезные реакции Вадим Козюлин Профессор Академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России, кандидат политических наук

Козюлин отметил, что у военных и коммерческих судов имеются свои системы навигации как GPS, только они в разы дороже и точнее. Ошибиться с подобной системой практически невозможность. Точность, особенно у военных, измеряется метрами. Поэтому британцы, по его словам, конечно понимали, где они находятся.

Собеседник «360» отметил, что иногда бывает, что рыбаки ошибаются, заплывают не туда в погоне за какой-то рыбой. Но, по его мнению, навряд ли в этом случае речь идет об ошибке.

В военный конфликт, как считает Козюлин, это вряд ли выльется, а вот в дипломатический уже вылилось.

Конечно британцы скажут, что они ничего не нарушали, что это какие-то инсинуации со стороны России. Тем и закончится. Каждая сторона продемонстрирует свою позицию и защиту. Такова нынешняя ситуация Вадим Козюлин Профессор Академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России, кандидат политических наук

Посольство Великобритании ранее заявило, что никто не стрелял по эсминцу Defender в Черном море. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти слова ложью.

Захарова напомнила, что по словам британского посольства, никто не стрелял по эсминцу Defender. Корабль якобы совершал мирный проход через территориальные воды Украины. Весь маршрут соответствовал международному праву. Также посольство назвало неточным описание события российской стороной.

«Кто же врет: британское Минобороны, британский журналист телеканала „Би-би-си“ или британское посольство в Москве? Ответ есть», — написала официальный представитель министерства. Она добавила, что солгали Минобороны и посольство. По словам Захаровой, не постоянно же спецслужбам Великобритании подставлять телеканал.