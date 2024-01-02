Мир 02 января 2024, 22:31 Британцы узнали о переделе власти в китайской компании Alibaba FT: реструктуризация спровоцировала хаос внутри компании Alibaba РИА «Новости»

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В марте 2023 года китайская компания Alibaba заявила о реструктуризации. Но такие действия только обострили ситуацию в компании, сообщила британская газета The Financial Times (FT).

Руководство компании планировало разделить бизнес на шесть подразделений. В итоге сотрудники не понимали, «что разделилось, а что нет». Некоторые выполняли одну и ту же работу.

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Для решения проблемы появился IT-отдел, но он не помог, потому что хаос увеличился из-за внутреннего передела власти. В нем участвовали новый генеральный директор Alibaba Эдди Юнмин Ву и Дэниэл Чжан, который занимал эту должность ранее и имел поддержку у некоторых работников.

У другого бизнесмена, Илона Маска, тоже возникли сложности. После покупки им соцсети Twitter, которую он переименовал в Х, ее стоимость упала более чем на 70%. Многие рекламодатели отказались сотрудничать с площадкой после высказываний предпринимателя по поводу евреев.