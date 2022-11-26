Мир 26 ноября 2022, 11:05 Британцы потребовали наказать Бельгию за отказ передать пресс для ядерных боеголовок Читатели Daily Mail возмутились отказом Бельгии передать Британии пресс для боеголовок РИА «Новости»

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Отказ Бельгии передать Великобритании изостатический пресс для ядерных боеголовок, который считается важным оборудованием для сил ядерного сдерживания, возмутил жителей Соединенного Королевства. Негативные отзывы о дипломатическом конфликте союзников по НАТО они оставили под статьей Daily Mail.

Один из пользователей потребовал наказать Бельгию закрытием для флота страны вод Ла-Манша. Другой предложил отменить намеченную сделку по оружию. Некоторые сочли бельгийцев ненадежными союзниками.

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«С такими союзниками, как Бельгия, и враги не нужны», — написали читатели.

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Жителей Бельгии сравнили с французами, у которых в сердцах «вечная неблагодарность».

Пользователей также удивил тот факт, что Великобритании потребовались критические ядерные технологии маленькой Бельгии.

Страна заблокировала поставку пресса для ядерных боеголовок. Конфликт усилили угрозы Соединенного Королевства отменить заказ на пулеметы бельгийской компанией FN Herstal, стоимость которых составила 600 миллионов евро.