Мир 25 ноября 2022, 11:06 Бельгия заблокировала поставку Великобритании пресса для ядерных боеголовок The Times: между Бельгией и Британией зреет конфликт из-за пресса для ядерных боеголовок РИА «Новости»

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Власти Бельгии заблокировали сделку по поставке Великобритании технологий, имеющих критическое значение для боеготовности сил ядерного сдерживания, сообщила газета The Times. По данным издания, речь идет об изостатическом прессе высокого давления, который применяют для обращения с ядерными отходами.

Такие устройства производит американо-бельгийская компания EPSI. Пресс использовали на производстве ядерных боеголовок в Олдермастоне, уточнило издание. По словам источника в ВМФ Великобритании, блокировка поставок никак не отразится на боеспособности флота страны.

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Тем не менее Великобритания стала в ответ угрожать отменой сделки по закупке партии пулеметов компании FN Herstal общей стоимостью почти 600 миллионов евро. По прогнозу газеты, это чревато распадом правящей коалиции в Бельгии, потому что занятость на заводах FN Herstal в таком случае окажется под угрозой.

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Сделку по покупке пресса заблокировал заместитель премьер-министра Жорж Гилкине, представляющий партию «Эколо». Она выступает против военно-промышленного лобби и ядерного оружия.

После того как Великобритания перестала быть членом ЕС, для экспорта пресса нужна была лицензия от бельгийского правительства. Получение документа было формальностью, но теперь Гилкине решил помешать поставке.