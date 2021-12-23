В Великобритании живо отреагировали на заявление президента РФ Владимира Путина о готовящейся ВСУ новой военной операции в Донбассе. Россию попросили вызволить украинский народ из ловушки.

Читатели британской газеты Express оставили свои комментарии под статьей, посвященной пресс-конференции Путина.

Под публикацией один из них заявил, что России пора освободить народ Украины из ловушки, а заодно «вызволить из оков рабства некоторые страны ЕС».

Другой заявил, что операции украинских военных против жителей востока страны должны прекратиться.

«Путин лишь потребовал от Запада отступить», — заметили в Сети, предложив посмотреть на общее положение дел в Европе отстраненно.

Среди комментаторов нашлись те, кто согласился с мнением Путина насчет намерений ЕС и НАТО в отношении Украины: с ее помощью хотя устроить «экспансию на восток».

Запад, по мнению читателей, пытается выступить в роли антагониста России и закономерно получает такой же ответ. Государствам стоило бы переосмыслить свое поведение.