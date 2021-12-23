Путин объяснил, кто решает судьбу Донбасса

Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут в этом регионе. По-другому быть не может. Россия видит свою роль в том, чтобы быть посредником в создании наилучших условий для этого, заявил президент Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что такая роль РФ оговаривается и в Минских соглашениях, но страну при этом пытаются сделать стороной конфликта.

«Можно ли отдавать приказы стрелять? Спросите у современного политического руководства Украины, как они отдают приказы стрелять по Донбассу в ежедневном режиме? Как они отдают приказ стрелять по своим гражданам, если они считают жителей Донбасса своими гражданами?» — поинтересовался президент.

Путин вновь обратился к Минским соглашениям, указав, что в них указана необходимость изменения Конституции Украины, проведение выборов в Донбассе и объявление амнистии.

«Но вместо выборов — военная администрация, вместо амнистии — люстрация, вместо выборов и решения политических вопросов — возвращение войск в места постоянной дислокации. То есть ввести войска на эту территорию без всяких политических процессов и выборов», — подчеркнул он.

Он указал на то, что украинская сторона не просто не вносит предложения по изменению в свою конституцию, а вообще отказывается от диалога с представителями Донбасса. При этом правительство Украины само настаивало на том, чтобы они поставили под соглашениями свои подписи.

«Честно скажу, они отказывались, нам пришлось с ними поговорить. Теперь их объявляют террористами и отказываются с ними говорить. Вместо того чтобы отвечать на запрос людей о мире, используют настроения в обществе. [Президент Украины] Зеленский пришел к власти и попал под влияние радикальных элементов, как говорят, нациков», — добавил Путин.

Президент добавил, что Россия хочет выстроить добрососедские отношения с Украиной, но это действительно сложновыполнимо, учитывая действия властей этой страны.

Мы готовы работать с теми силами, которые бы хотели выстроить отношения с Россией. Что происходит с этими силами? Внесудебные расправы, санкции, что противоречит законам Украины, и просто убийства на улицах. Убили на улице — не ищет никто. В Одессе людей заживо сожгли — хоть кто-то пальцем пошевелил, чтобы найти преступников? Владимир Путин президент России.

По словам Путина, людей, которые готовы к диалогу с Россией, на Украине просто уничтожают. Поэтому шансов работать с ними нет. Он также указал на то, что президент США Джо Байден предложил назначить официальных представителей, что, по мнению российской стороны, является конструктивным.

«Мы готовы и на площадке ОБСЕ это обсуждать. Надеюсь, первая позитивная реакция, анонсирование начала работы, позволит нам двигаться вперед», — заключил Путин.