Жители Великобритании из-за растущей инфляции на фоне санкций в отношении России стали чаще влезать в долги. Об этом написал в своей статье обозреватель The Guardian Филипп Инман.

Из данных Банка Англии следует, что заимствования по кредитным картам вскочили с 1,5 миллиарда фунтов стерлингов в феврале до 60 миллиардов, что стало рекордным показателем. Таким образом, увеличилась общая сумма необеспеченных кредитов на 90%.

Это подтолкнуло ежегодные темпы роста всех форм необеспеченных займов с 3,2% до двухлетнего максимума в 4,4%, уточнили в Центральном банке Соединенного Королевства. В результате такой ситуации общий непогашенный остаток потребительских долгов вырос до 199,5 миллиарда фунтов стерлингов.

О том, что введенные западными странами санкции в отношении России уже через несколько недель начали возвращаться к ним бумерангом, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В Европе, по его мнению, начинается рецессия. И она может распространиться на весь мир. В числе последствий санкций, с которыми столкнулся Запад, рост глобальной инфляции, а также огромный рост цен на топливо.