Медведев заявил о начале рецессии в Европе из-за антироссийских санкций

Санкции, которые западные страны ввели против России, уже через несколько недель начали возвращаться к ним бумерангом, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, в Европе начинается рецессия, которая может распространиться на весь мир.

Среди последствий санкций, с которыми столкнулся Запад, Медведев указал рост глобальной инфляции, огромный рост цен на топливо. Из-за этого люди, по его словам, выходят на стихийные митинги.

«Становится ясно, что не все государства успешно справятся с таким спадом, несмотря на истеричные заявления нацлидеров западных стран, брызжущих во все стороны кипящей от негодования слюной», — написал он у себя в Telegram.

Кроме того, по его словам, очевидно и то, что сами санкции пока не достигают результатов, которые прогнозировали на Западе. Медведев напомнил, что россияне, несмотря на блокировку банков, сохранили доступ к российской системе платежей и пользуются ей. Запрет на экспорт российских энергоресурсов стал ударом только для обычных потребителей на Западе. Теперь от него страдают владельцы автомобилей, жильцы домов с газовым отоплением.

«Что там еще? Да, конечно, уход продавцов люксового сегмента из нашей страны. Что теперь делать без возможности покупать сумки и шубы за несколько миллионов рублей? Это невосполнимая утрата», — с иронией добавил Медведев.

При этом он не стал отрицать, что Россия столкнулась и с реальными трудностями, но страна была готова к этим предсказуемым атакам. Отдельно он отметил падение доверия к резервным валютам.

По его мнению, отказ от доллара и евро как от основных мировых резервов уже не выглядит фантастической перспективой. Наступает эра региональных валют, констатировал Медведев.