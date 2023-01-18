Мир 18 января 2023, 20:34 Британцы не поверили в искренность слез Зеленской после крушения вертолета в Броварах Читателей Daily Mail взбесила реакция жены Зеленского на падение вертолета под Киевом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Читатели Daily Mail негативно оценили реакцию жены президента Украины Елены Зеленской на крушение вертолета в Броварах. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек.

Зеленская расплакалась на форуме в Давосе, после того как узнала о падении вертолета в Киевской области. В результате погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и ряд сотрудников ведомства.

Реклама

Реакция жены Зеленского вызвала критику среди читателей Daily Mail, которые назвали слезы первой леди Украины «крокодиловыми».

Реклама

«В Донбассе начиная с 2014 года погибли тысячи людей из-за действий киевских силовиков. Она проронила тогда хоть одну слезинку?» — отметил один из комментаторов.

Другой пользователь посоветовал Зеленской воспользоваться стодолларовой купюрой как носовым платком и вытереть заплаканные глаза. Также ее назвали «очередной актрисой»

«Бьюсь об заклад, она никогда не плакала из-за отсутствия заботы о детях-инвалидах в детских домах Украины», — написала Britannia172.

Спасательный вертолет рухнул в среду, 18 января, в жилом районе Бровар около детского сада. Жертвами авиакатастрофы стали 14 человек, в том числе один ребенок и семь сотрудников МВД Украины, включая министра. Ранения и травмы получили 25 человек, среди которых оказались 10 детей.