18 января 2023, 20:34
Британцы не поверили в искренность слез Зеленской после крушения вертолета в Броварах
Читателей Daily Mail взбесила реакция жены Зеленского на падение вертолета под Киевом
Читатели Daily Mail негативно оценили реакцию жены президента Украины Елены Зеленской на крушение вертолета в Броварах. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек.
Зеленская расплакалась на форуме в Давосе, после того как узнала о падении вертолета в Киевской области. В результате погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и ряд сотрудников ведомства.
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Реакция жены Зеленского вызвала критику среди читателей Daily Mail, которые назвали слезы первой леди Украины «крокодиловыми».
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«В Донбассе начиная с 2014 года погибли тысячи людей из-за действий киевских силовиков. Она проронила тогда хоть одну слезинку?» — отметил один из комментаторов.
Другой пользователь посоветовал Зеленской воспользоваться стодолларовой купюрой как носовым платком и вытереть заплаканные глаза. Также ее назвали «очередной актрисой»
«Бьюсь об заклад, она никогда не плакала из-за отсутствия заботы о детях-инвалидах в детских домах Украины», — написала Britannia172.
Спасательный вертолет рухнул в среду, 18 января, в жилом районе Бровар около детского сада. Жертвами авиакатастрофы стали 14 человек, в том числе один ребенок и семь сотрудников МВД Украины, включая министра. Ранения и травмы получили 25 человек, среди которых оказались 10 детей.
Великобритания
Елена Зеленская
Руководство МВД Украины погибло при крушении вертолета в Броварах
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