Мир 10 декабря 2022, 23:33 Британцы назвали генсека НАТО «идиотом» из-за слов о возможной войне с Россией Читатели Daily Mail назвали генсека НАТО «идиотом» из-за слов о возможной войне с Россией РИА «Новости»

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил, что конфликт на Украине может вылиться в глобальный конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом. Такое заявление крайне не понравилось читателям британского издания Daily Mail.

Пользователи оставили под статьей большое количество комментариев. Кто-то из них отметил, что слова генсека прозвучали больше как его план и желание, а не предупреждение.

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«Этот парень идиот, он говорит так, будто он мужчина, но на самом деле он всего лишь западная марионетка, несущая чушь», — подчеркнул один из читателей.

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«Столтенберг был поджигателем войны с самого первого дня, НАТО — проблема, а не решение», — поддержал другой.

«Этого хотят глобалисты. Украина — способ заработать больше денег за счет отмывания направляемых туда миллиардов», — заявил еще один комментатор.

По его словам, президента России Владимира Путина нельзя назвать глобалистом. Глава государства мешает США и Евросоюзу «пилить» бюджет, поэтому они выражают свое недовольство.

Ранее Столтенберг выразил опасения в связи с тем, что конфликт на Украине может выйти из-под контроля. Не исключено, что он приведет к столкновению России и Североатлантического альянса.