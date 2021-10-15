Британцы дадут рабочие визы желающим работать со свиньями

Власти Великобритании решили выдавать визы сроком на полгода желающим работать на предприятиях по переработке мяса. Об этом решении сообщило ТАСС в своем Telegram-канале со ссылкой на Reuters.

Такие меры были приняты в ответ на проблему недостачи в отрасли рабочих кадров, но даже их британское правительство посчитало недостаточными. Теперь оно собирается инвестировать в программу по развитию технологий, которые позволили бы мясокомбинатам хранить свиные туши от трех до шести месяцев — чтобы отложить их переработку, а не выбрасывать.

Все это произошло после жалоб фермеров, которые сказали, что больше не могут содержать большое количество свиней — если не решатся проблемы с поставками, то сотни животных придется отправить на убой, а впоследствии скорее всего утилизировать.

Великобритания часто меняет политику в отношении въезда на территорию своей страны, и если одни могут свободно пересекать ее границу, то другим это сделать сложнее. Например, еще недавно британцы обязали жителей Евросоюза делать заграничные паспорта.