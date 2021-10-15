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    15 октября 2021, 05:46

    Британцы дадут рабочие визы желающим работать со свиньями

    Reuters: британские власти решили выдавать полугодовые визы желающим устроиться на мясокомбинаты

    Екатерина Боснак

    Власти Великобритании решили выдавать визы сроком на полгода желающим работать на предприятиях по переработке мяса. Об этом решении сообщило ТАСС в своем Telegram-канале со ссылкой на Reuters.

    Британцы дадут рабочие визы желающим работать со свиньями

    Такие меры были приняты в ответ на проблему недостачи в отрасли рабочих кадров, но даже их британское правительство посчитало недостаточными. Теперь оно собирается инвестировать в программу по развитию технологий, которые позволили бы мясокомбинатам хранить свиные туши от трех до шести месяцев — чтобы отложить их переработку, а не выбрасывать.

    Все это произошло после жалоб фермеров, которые сказали, что больше не могут содержать большое количество свиней — если не решатся проблемы с поставками, то сотни животных придется отправить на убой, а впоследствии скорее всего утилизировать.

    Великобритания часто меняет политику в отношении въезда на территорию своей страны, и если одни могут свободно пересекать ее границу, то другим это сделать сложнее. Например, еще недавно британцы обязали жителей Евросоюза делать заграничные паспорта.