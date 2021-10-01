Великобритания ограничила въезд граждан стран Евросоюза

В Великобритании с 1 октября вступает в силу ограничение для граждан стран Европейского союза. С этого дня при пересечении границы им нужно иметь при себе загранпаспорт, сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу МВД Великобритании Прити Пател.

«Великобритания гордится своей исторической открытостью миру, и Глобальная Британия продолжит эту традицию», — заявила министр внутренних дел страны. Под «Глобальной Британией» имеется ввиду новая концепция новой роли правительства страны в мире после Brexit. «Мы должны пресечь действия преступников, которые хотят нелегально въехать в нашу страну при помощи поддельных документов», — добавила Пател. По мнению правительства Великобритании, новые правила должны способствовать борьбе с подделыванием удостоверений личности. При этом, на граждан Евросоюза, проживающих в Великобритании, а также граждан Швейцарии и стран Европейской экономической зоны, правила распространяться не будут.