Британцев возмутило решение Сунака повысить налоги в стране | 360°

Мир 02 ноября 2022, 07:31 Британцев возмутило решение Сунака повысить налоги в стране Читателей The Mirror возмутило решение премьера Сунака повысить налоги для британцев YouTube

Читать 360tv в

Читатели таблоида The Mirror оказались недовольны решением нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака увеличить налоги для жителей страны. Они посоветовали ему обложить налогами для начала банкиров и нефтяные компании.

«Налоги будут повышены всем в Великобритании? Действительно? Относится ли это к жене Риши Сунака, которая уклонялась от уплаты налогов в размере 20 миллионов фунтов стерлингов, пока Сунак был главой Минфина?» — написал один из читателей издания.

Реклама

Другой выразил мнение, что члены Консервативной партии не хотели назначения Сунака новым премьером. Пользователь считает, что нужно провести всеобщие выборы.

Реклама

«Обложи налогами банкиров и нефтяных гигантов, прежде чем тронешь хоть один пенни из моей зарплаты, подлый Сунак!» — возмутился третий комментатор.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что Сунак собирается увеличить налоги для покрытия в госбюджете дефицита в размере 50 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 57,3 миллиарда долларов). Неназванный представитель британского Минфина заявил, что всем придется платить большие налоги для сохранения государственных услуг.

Риши Сунак стал премьер-министром Великобритании в конце октября после того, как его предшественница Лиз Трасс подала в отставку спустя чуть более 40 дней после назначения.