Швейцария предложила отключать свет на 4-8 часов в день ради экономии

Швейцария думает о том, чтобы отключать электричество на несколько часов в день, чтобы экономить энергию. Как считает глава Федерального управления страны по энергетике Бенуа Реваз, Европа находится в эпицентре первого глобального энергетического кризиса, поэтому в Швейцарии готовят экстренные планы по газу, пишет Basler Zeitung.

Правительство и промышленность страны уже несколько месяцев работают над поиском решений, чтобы обеспечить надежность поставок на предстоящую зиму.

Одна из предлагаемых мер — отключение электричества в некоторых регионах Швейцарии на четыре-восемь часов.

Европа действительно столкнулась с энергетическим кризисом. В Германии, например, большинство жителей стали меньше мыться и готовы меньше отапливать жилье и носить вместо этого теплую одежду. При этом власти страны заявили, что Германия не сможет пережить зиму без российского газа.