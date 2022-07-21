Эксперт Танкаев рассказал, к чему могут привести антироссийские санкции в Британии

Великобритания вслед за Евросоюзом ввела дополнительный пакет антироссийских санкций. Так, с 21 июля вводится запрет на ввоз российского золота, а с 10 августа — угля. К чему могут привести антироссийские санкции в этой стране, рассказал сайту kp.ru член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев.

По его словам, Великобритания такими поступками делает своей стране и своим гражданам «харакири».

«Это сильнейший удар по мировому энергетическому комплексу. Уголь хоть и является самым грязным энергоносителем и его потребление постоянно снижается. Но Европе его не хватает. Объем импорта из России в прошлом году превысил 50 миллионов тонн, и уголь занимает большую долю в энергетическом балансе Европы. А еще если учесть и ограничения по нефти, то Евросоюз и Великобритания нанесли себе такой удар — ну, это, может быть, еще и не харакири в полной степени, но что-то близкое к этому», — сказал Танкаев.

При этом эксперт добавил, что санкции скажутся и на экономике России, поскольку наша страна — часть мировой экономической системы.