Британцев пересадят на электрокары. Остальные машины в стране запретят к 2035 году

Многим британцам придется ходить пешком. К 2035 году в стране хотят ввести запрет на продажу неэлектрических автомобилей. Это на пять лет раньше, чем было запланировано.

Ускорить процесс решили в министерстве транспорта, сообщило издание The Daily Mail. Британский премьер-министр Борис Джонсон уже выпустил заявление.

Запрет коснется автомобилей, которые ездят на бензиновом и дизельном топливе, а также машин-гибридов. Единственным доступным средством передвижения станет электрическое авто.

«Правительственный комитет, занимающийся проблемой изменения климата, заявил, что мы должны стремиться уладить вопрос в 2035 году. Нам предстоит партнерская работа с промышленным сектором, чтобы понять, как действовать дальше», — заметил министр транспорта Грант Шаппс на пресс-конференции еще в прошлом году.

Планы Великобритании делают ее ближе к другим европейским странам. В некоторых из них — Дании, Ирландии, Нидерландах и Швеции — подобные ограничения вводят с 2030 года.

В материале указано, что скоро Борис Джонсон также расскажет о планах по сокращению широкого использования пластмассы.

В январе новую модель электрокара показали в Tesla. Выпускать компактный кроссовер намерены на китайском заводе.