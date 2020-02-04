Британцев пересадят на электрокары. Остальные машины в стране запретят к 2035 году
Ускорить процесс решили в министерстве транспорта, сообщило издание The Daily Mail. Британский премьер-министр Борис Джонсон уже выпустил заявление.
Запрет коснется автомобилей, которые ездят на бензиновом и дизельном топливе, а также машин-гибридов. Единственным доступным средством передвижения станет электрическое авто.
«Правительственный комитет, занимающийся проблемой изменения климата, заявил, что мы должны стремиться уладить вопрос в 2035 году. Нам предстоит партнерская работа с промышленным сектором, чтобы понять, как действовать дальше», — заметил министр транспорта Грант Шаппс на пресс-конференции еще в прошлом году.
Планы Великобритании делают ее ближе к другим европейским странам. В некоторых из них — Дании, Ирландии, Нидерландах и Швеции — подобные ограничения вводят с 2030 года.
В материале указано, что скоро Борис Джонсон также расскажет о планах по сокращению широкого использования пластмассы.
В январе новую модель электрокара показали в Tesla. Выпускать компактный кроссовер намерены на китайском заводе.