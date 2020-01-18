Tesla показала концепт нового кроссовера

Американская Tesla показала новую модель электрокара. Компания опубликовала набросок в китайском приложении WeChat.

Судя по эскизу, речь идет о компактном кроссовере. Выпускать новинку планируют на заводе в Китае. Помимо публикации фото Tesla объявила о скором открытии проектно-исследовательского центра в КНР, сообщил портал BGR

Также автопроизводитель ищет дизайнеров, способных «интегрировать китайское искусство» в его концепцию.

Внешне новый хетчбэк напоминает уменьшенный «бюджетный» кроссовер Model Y. Однако у новинки более заостренные формы и отсутствуют зеркала заднего вида.

Model Y / Tesla

Китайский завод Tesla открылся 7 января и стал первым для компании за пределами Соединенных Штатов. На предприятии в Шанхае будут выпускать Model Y, рассчитанный, главным образом, на китайский рынок.

В ноябре прошлого года основатель компании Илон Маск представил футуристической пикап Cybertruck с корпусом из нержавеющей стали и бронированными стеклами. На презентации стекло треснуло, когда помощник кинул в него металлический шар.