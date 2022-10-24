Британскую ведущую отстранили от эфира за радость после отказа Джонсона бороться за пост премьера | 360°

Мир 24 октября 2022, 18:18 Британскую ведущую отстранили от эфира за радость после отказа Джонсона бороться за пост премьера Би-би-си отстранила ведущую за комментарий об отказе Джонсона бороться за пост премьера YouTube

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Ведущая программы The Papers британской телерадиокомпании Би-би-си Мартина Кроксолл осталась без эфиров. Ее сняли с выпуска программы после того, как она в прямом эфире озвучила несколько радостных комментариев об отказе бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона вернуться на пост главы правительства. Об этом сообщило издание The Coventry Telegraph.

Кроксолл открыла свое вечернее шоу словами, что последние события оказались очень интересными и она вполне может порадоваться. Ведущая отметила, что, скорее всего, печатные издания срочно меняют свои обложки, так как прошлые новости уже устарели.

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Фамилию Джонсона она не произносила. Но за несколько минут до выхода программы в эфир политик объявил, что выходит из гонки за лидерство на пост премьера.

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Внимание к ведущей привлекли несколько депутатов-консерваторов, которые обвинили Кроксолл в предвзятости, что недопустимо в журналистике.

Би-би-си опубликовала официальное заявление, в котором объявила о проверке вчерашнего выпуска программы The Papers. На это время ведущую отстранили от эфиров. В телерадиокомпании отметили, что сейчас идет проверка на предмет возможного нарушения правил беспристрастности, которые прописаны в редакционных стандартах.

Вслед за Борисом Джонсоном бороться за лидерство в Консервативной партии также отказалась лидер палаты общин Пенни Мордонт. Безальтернативным кандидатом стал бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак.