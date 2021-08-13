Британской журналистке отказали в продлении российской визы

Журналистка British Broadcasting Co («Би-би-си») Сара Рейнсфорд должна до 31 августа покинуть Россию. Ей отказали в продлении рабочей визы. Это ответная мера на дискриминацию российских СМИ в Великобритании.

Об этом сообщил телеканал «Россия 24».

«Таким образом на Смоленской площади хотят уравновесить ущерб от дискриминационного положения представителей отечественных СМИ, работающих в Великобритании», — уточнил телеведущий Алексей Козаков.

Российский МИД не называл имя журналиста, но корреспондентам удалось выяснить, что речь идет о Саре Рейнсфорд. Лондон ранее не раз пытался отозвать лицензию телеканала Russia Today и оказывал «постоянное давление на сотрудников других российских медиа».

Генеральный директор «Би-би-си» Тим Дэви осудил высылку, сообщил Вloomberg. Он назвал ее «прямым посягательством на свободу СМИ». Агентство привело слова официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она напомнила, что меры были приняты «в ответ на неоднократные злоупотребления Лондоном в выдаче виз российскому корреспонденту».

Сара Рейнсфорд была репортером канала в Турции, Испании и на Кубе. Она написала книгу «Наша женщина в Гаване: репортаж о Кубе Кастро».

Она также известна тем, что задала президенту Белоруссии Александру Лукашенко вопрос о британских санкциях. В ответ он предложил ими подавиться.

Высланным из Белоруссии в августе 2020 года журналистам испортили паспорта штампом о запрете на въезд в республику и документы придется менять.