Британского школьника отстранили от занятий. Он перепродавал дезинфектор

Школьник из британского Лидса Оливер Купер решил немного подзаработать на пандемии коронавируса. Он купил в магазине гигиенический гель для рук, и начал продавать порции своим одноклассникам. За это его отстранили от учебы.

Как сообщило издание Metro, поначалу все шло хорошо. Перед уроками Оливер нашел 18 клиентов, на которых смог заработать около 700 рублей. Но 13-летний бизнесмен погорел на учительнице, которую тоже решил уберечь от заболевания.

Затем он предложил свои услуги педагогу, который сразу же обратился к руководству Академии Dixons Unity. Мальчика отстранили от учебы за попытку использовать трагическую ситуацию в свою пользу, и он отправился домой, купив по дороге несколько упаковок чипсов. Дома его встретила мама Дженни Томпсон, которую внезапное появление сына отнюдь не порадовало. Тем не менее, она не считает, что мальчик совершил что-то противозаконное. А его отчим назвал Оливера «чертовой легендой», и пообещал больше никогда не наказывать.

Мальчик тоже не считает себя виноватым. Его одноклассники продают в школе жвачку и прочую мелочь, но их никто не наказывает.

Замглавы ФАС РФ Андрей Цариковский назвал «экономическими мародерами» тех, кто на фоне коронавируса продает медицинские маски по завышенной цене.