Цены на медицинские маски в России назвали «экономическим мародерством»

«Многократное завышение розничных цен на маски в 68 субъектах Российской Федерации имеет все признаки „экономического мародерства“ в условиях повышенного спроса», — сообщили в пресс-службе ФАС.

Ведомство также опровергло публикации СМИ о том, что ФАС не видит признаков картельного сговора в завышении цен на медицинские маски.

Заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский ранее говорил журналистам, что с «экономическими мародерами» будут поступать так же, как с обычными, «применяя все меры антимонопольного регулирования».

Сильнее всего маски подорожали в Ивановской области, где отдельные виды стали стоить на 485% больше. Подобный рост цен зафиксировали также в Ингушетии, Нижегородской, Тамбовской и Мурманской областях.

Коронавирус начал распространяться в Китае в конце декабря. В России пока было два подтвержденных случая заражения. Коронавирус нашли у выходцев из Китая в Забайкальском крае и Тюменской области.