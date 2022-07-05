Британское СМИ заявило о невезении Европы в энергетической битве с Россией

Газовое и нефтяное эмбарго принесло Западу проблемы и может вызвать еще большие ближе к зиме. Европе не везет в энергетической битве с Россией, заявило британское издание The Economist.

«Европе пока не везет в энергетической битве с Россией. Если нужно, чтобы свет оставался включенным до весны, это нужно изменить», — написал автор статьи.

Месяц назад западные политики были уверены, что с легкостью перенесут последствия антироссийских санкций. США увеличили экспорт сжиженного природного газа. Доля страны в общем объеме импорта в Европу выросла с 6% в сентябре до 15% в мае, в то время как доля России упала с 40% до 24%. Запасы континента накапливались рекордными темпами.

Однако затем произошел пожар на заводе по сжижению газа в Техасе, приостановка его работы на три месяца и, как следствие, лишение Европы 2,5% поставок газа. Затем «Газпром» объявил о сокращении до 40% поставок по газопроводу «Северный поток — 1» из-за задержки возврата турбины из Канады. Это сократило поставки в Европу еще на 7,5%.

По подсчетам специалистов консалтинговой компании Rystad Energy, к концу октября газохранилища Евросоюза будут заполнены лишь на две трети, что меньше целевого показателя в четыре пятых. Таким образом, Европа может встретить зиму, будучи не готовой к ней.