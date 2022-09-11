Британское Минобороны обвинило Путина в преднамеренной стратегии дезинформации | 360°

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Британское Минобороны обвинило Путина в преднамеренной стратегии дезинформации

Минобороны Великобритании ответило на критику Путина по результатам зерновой сделки

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Минобороны Великобритании ответило на критику со стороны президента России Владимира Путина. Реакцию процитировали в Twitter ведомства.

Представители британского ведомства сообщили, что порядка 30% украинского зерна в рамках сделки поставили в страны с низким и средним уровнем дохода в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии. Они сослались на данные ООН.

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В Минобороны Великобритании заявили, что Путин своими заявлениями пытается дискредитировать Украину.

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Российский лидер остался недоволен результатами зерновой сделки. Соглашение заключили 22 июля представители России и Украины при посредничестве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и сотрудников ООН.

Путин заявил, что выполнение договоренностей пошло не по плану: зерно отправили не в развивающиеся страны, а на территорию ЕС. В Госдепе отмечали, что украинское зерно попадет на глобальный рынок.

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