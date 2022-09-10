Госдеп США ответил на критику Путина о получателях украинского зерна | 360°

Мир 10 сентября 2022, 12:10 Поделиться Telegram

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Viber Госдеп США ответил на критику Путина о получателях украинского зерна Координатор санкционной политики США О’Брайен заявил, что украинское зерно достанется всем РИА «Новости»

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Зерно с Украины в конечном итоге попадет на глобальный рынок, а там его уже могут купить все, кто захочет. Такое заявление сделал координатор санкционной политики США Джеймс О’Брайен в ходе онлайн-брифинга.

Таким образом он отреагировал на слова президента России Владимира Путина, что агропродукты в рамках зерновой сделки отправились в итоге в Евросоюз, а не в бедные страны.

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«Проблема вот в чем… Это глобальные рынки. Так что вне зависимости от того, куда конкретно поставляется продовольствие, куда поставляется данная конкретная корзина пшеницы, она увеличивает объемы глобального предложения и дает возможность другим людям приобретать другую пшеницу», — заявил О’Брайен.

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Ранее доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников заявил, что Европу ждет небывалый продовольственный кризис из-за засухи и санкций. По его словам, в современной экономике сильная засуха бьет по сельскому хозяйству и энергетике. Евросоюз же из-за введенных им санкций и без того имеет проблемы в этих сферах.

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