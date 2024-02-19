Мир 19 февраля 2024, 14:53 Британский телеканал отказался отменять нашумевший фильм о спецоперации на Украине Телеканал ITV отказался отменять премьеру фильма о СВО на Украине РИА «Новости»

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Власти Великобритании раскритиковали телеканал ITV за документальный фильм Ukraine’s War: The Other Side о взгляде России на украинский конфликт. Несмотря на это, премьера состоится, сообщило издание Daily Mail.

Журналист Шон Ланган в сопровождении представителя МИД России побывал в Донбассе, посетил склад трофейного оружия НАТО в Сватове и пообщался с военнослужащими. Они заявили, что российская армия непричастна к убийствам в Буче и никогда не хотела развязывать вооруженный конфликт. Он снял фильм продолжительностью один час 50 минут и анонсировал его как путешествие на «российскую сторону столкновения в Восточной Украине».

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Бывший лидер Консервативной партии Иэн Дункан Смит призвал не выпускать картину. По его мнению, сейчас неподходящее время для премьеры. Он предупредил, что фильм используют российские пропагандисты.

«Теперь я опасаюсь, что отдельные фрагменты этого документального фильма будут использованы российскими активистами, чтобы доказать свою точку зрения — что Россия на хорошей стороне», — сказал политик.

Депутат Ли Андерсон предупредил, что показ снизит поддержку Украины со стороны британской общественности. Несмотря на это, администрация ITV отказалась отменять премьеру. Фильм выйдет 19 февраля.

Великобритания потратила на помощь Украине 7,1 миллиарда фунтов стерлингов. Из них 2,5 миллиарда выделили в 2024 году.