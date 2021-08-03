Британский священник зашил себе рот в знак протеста о замалчивании темы климата

Замалчивание темы изменения климата в СМИ, принадлежащих медиамагнату Руперту Мердоку, вынудило британского священника Тима Хьюиса пойти на крайние меры. Он зашил себе рот рядом со зданием News Corporation в Лондоне.

Хьюиc заявил, что Мердок отрицает проблему изменения климата десятилетиями. Его слова привела пресс-служба организации Christian Climate Action.

«Я зашью себе рот, чтобы продемонстрировать ужасный и жестокий хаос, привнесенный СМИ Руперта Мердока в мир», — подчеркнул в записанном видеообращении 71-летний священник англиканской церкви Оксфордской епархии и бывший дантист.

По мнению Хьюиса, «бесчисленное множество людей лишены голоса и страдают из-за чрезвычайной климатической ситуации».

Священник призвал привлечь Мердока к ответственности за преступления против планеты и пресечь влияние медиамагната на правительство.

Преподобный стоял у здания News Corporation с плакатами «Мердок задавил науку о климате», «Мердок на скамье подсудимых за экоцид» и «Наследие Мердока? Шестое массовое вымирание на планете Земля». Хьюес протестовал два часа, прежде чем снять швы.

Медиахолдинг News Corp основан в 2013 году после реорганизации News Corporation, которую Руперт Мердок создал в 1979 году. Холдинг владеет газетами Wall Street Journal, Times, Sun и New York Post. Ему также принадлежат ряд спутниковых операторов и информационное агентство Dow Jones.