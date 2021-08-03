Между смерчем и торнадо. Жара обернулась для России еще одним бедствием

На регионы России обрушились смерчи и шквальные ветры. Стихия стала причиной разрушений и даже человеческих жертв. Это редкое явление для Восточного полушария, но прецеденты все же бывали. Теперь непогоду ожидают в Среднем Поволжье, на Урале, в Нижегородской и Владимирской областях.

Накануне на Тверскую область обрушился торнадо. Он прошел по Андреапольскому округу, по пути снося деревья и легкие строения, срывая крыши домов. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Пострадали 15 человек, трое погибли. Ураган также затронул Ржев и Пено, но там меньше разрушений.

Теперь жителям предстоит справиться с последствиями стихийного бедствия: они разбирают завалы, стеклят окна, помогают пострадавшим соседям. Многие тверичи написали, что готовы помочь инструментами и приютить у себя тех, кто остался без крова.

Теперь ураганы ожидают в Среднем Поволжье. Синоптики предупредили о надвигающемся катаклизме жителей Саранска, Пензы, Самары, Татарстана и Саратова. Под ударом стихий может оказаться и Урал. В Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях ожидаются грозы, ливни и крупный град. Также непогода может разыграться в Нижегородской и Владимирской областях, сообщили в Росгидромете.

Смерч по-русски

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала «360», что большинство смерчей приходится на лето, но их размер очень небольшой и наблюдатели их крайне редко фиксируют.

«Разница между смерчем и торнадо такая же, как разница между русским и английским языками. На Западе принято слово „торнадо“, от испанского tornar — „вертеть“ или „крутить“. У нас используют „смерч“ — слово, образованное от древнерусского „смьрчь“, то есть „облако“ или „черная туча“», — уточнила Марина Макарова.

Она отметила, что всего за год на планете формируется около двух тысяч таких вихрей и три четверти из них проходят над Америкой. Смерчи возникают в зоне контрастных атмосферных фронтов. Им, как правило, предшествует продолжительная жара, которую резко сменяет прохлада.

«Контрастные воздушные массы сталкиваются, и в атмосфере возникает очень сильная термодинамическая неустойчивость. Идет быстрое перемешивание воздушных масс — по вертикали скорость доходит до 60 метров в секунду. И в этой неустойчивости возникают вертикальные и горизонтальные вихри», — рассказала эксперт.

Изменение климата для смерча

Марина Макарова пояснила, что чаще всего вихрь возникает с горизонтальной осью. Но если он проходит над каким-то источником тепла, то начинает изгибаться и опускается к земле. Так и образуются смерчи. Что именно произошло в Тверской области, пока не ясно — там нет метеостанции. Сейчас туда выехали специалисты, которые расследуют характер разрушений — при шквалах и смерчах он различен.

«Эксперты отмечают, что из-за изменения климата наблюдается и увеличение опасных погодных явлений. Но тут важно отметить, где именно происходят эти явления. Речь идет о воздействии на людей и инфраструктуру, там, где их нет, смерчи проходит незамеченными», — отметила главный специалист Гидрометцентра.

Для спасения от торнадо американцы строят подземные убежища. Марина Макарова напомнила, что зачастую травмы наносит не сам ураган, а разлетающиеся обломки. Нужно избегать нахождения вблизи легких или ветхих жилищ, машин и любых незакрепленных конструкций.

Тишина в глазу бури

Климатолог, метеоролог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова подтвердила «360», что смерчи — крайне редкое явление в России. Но их последствия вроде поваленного леса в селе Тюбук можно увидеть даже спустя полвека. Бывает, что смерчи устраивают и «мелкое хулиганство» вроде высосанной из цистерны сгущенки. Но обычно все куда серьезнее.

«В Челябинской области смерч разрушил спиртзавод. Бабушки говорили: „Вот, даже смерч спиртзавод разрушил, а церковь не тронул!“ Тамошний мужчина-рыбак с мальчиком попали в так называемый глаз бури — это неподвижный центр смерча, вокруг которого происходит вращение», — рассказала Екатерина Пестрякова.

После очевидцы рассказали, что был дикий гул и они даже подумали, что началась война. Климатолог также вспомнила, что один из самых разрушительных смерчей произошел в 1984 году. Тогда ветряные воронки прошли по Ивановской и соседним областям.

Смерч выворачивал с корнем или ломал в воздухе деревья, рушил деревянные и щитовые дома, приподнимал и переворачивал автомобили и вагоны. Водонапорную башню весом 50 тонн он отбросил на 200 метров, приподнял и повалил грузовой кран, разбросал семидесятитонные контейнеры, приводит свидетельства очевидцев сайт «Метеоцентр».