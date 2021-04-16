Британский студент «убил» обе почки и остановил себе сердце энергетиком

21-летний студент на протяжении двух лет выпивал по четыре банки энергетика в день. Пристрастие парня к бодрящему напитку чуть не убило его — у него отказали обе почки, что привело к остановке сердца. Сейчас он жив. Медикам удалось достать студента с того света. Об этом случае сообщил медицинский журнал BMJ Case Reports.

По данным издания, в каждой банке энергетика, на который подсел британец, было по 160 миллиграммов кофеина. В последние несколько месяцев ему стало не хватать воздуха и он резко похудел. В больнице парень провел 58 дней, большую часть из них — в реанимации. Врачи выявили, что у него отказали обе почки. Из-за кардиотоксичности у него остановилось сердце, которое удалось запустить.

Сначала медики думали о пересадке, но все обошлось. Постепенно он смог вернуться к жизни. До своего первого энергетика студент был абсолютно здоров. Он рассказал, что от кофеина и химии у него постоянно болела голова, тряслись руки и снизилась концентрация внимания.

Пострадавший от кофеиновой газировки признался, что несколько раз хотел покончить со своей пагубной привычкой, но у него ничего не получалось.