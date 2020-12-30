«Британский штамм» коронавируса обнаружили в США

Штамм B.1.1.7 нашли у молодого мужчины. Он заявил медикам, что в последнее время не выезжал за пределы страны. Власти проверяют тех, с кем он мог контактировать.

В середине декабря британские власти сообщили о распространении новой мутации. Специалисты заявили, что она на 70% заразнее, чем другие штаммы вируса SARS-CoV-2, который привел к пандемии.

Из-за этого Британия ввела локдаун в Лондоне и на юго-востоке Англии. Многие страны приостановили авиасообщение с королевством.

Ранее «британский штамм» уже выявляли в ряде государств, среди которых Австралия, Нидерланды, Дания, Франция, Германия, Канада и Южная Корея. В России новый тип вируса пока не регистрировали.

В России, по данным оперативного штаба на утро 29 декабря, от коронавируса лечились более 553 тысяч человек. За сутки выявляют в среднем 27-29 тысяч новых случаев, в больницах ежедневно умирают около 550 человек.