«Британский» штамм коронавируса добрался еще до одной страны

По данным издания, заразилась женщина. 20 декабря она прилетела из Великобритании во Франкфурт-на-Майне. После прилета все пассажиры этого рейса сдали тесты — так и стало известно, что немка подхватила коронавирус.

Повторный тест дал положительный результат уже на следующий день. Женщина почувствовала легкие симптомы COVID-19. Сейчас она находится в изоляции.

Три человека, которые были в тесном контакте с заразившейся, также изолированы.

Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. О новом заразном «британском» штамме коронавируса стало известно в декабре.