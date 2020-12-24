facebook_pixel
    24 декабря 2020, 20:16

    «Британский» штамм коронавируса добрался еще до одной страны

    Дамир Матюхин

    Германия стала еще одной страной, где выявили «британский» штамм коронавируса. Об этом со ссылкой на представителя Минздрава федеральной земли Баден-Вюртемберг сообщил Bild.

    По данным издания, заразилась женщина. 20 декабря она прилетела из Великобритании во Франкфурт-на-Майне. После прилета все пассажиры этого рейса сдали тесты — так и стало известно, что немка подхватила коронавирус.

    Повторный тест дал положительный результат уже на следующий день. Женщина почувствовала легкие симптомы COVID-19. Сейчас она находится в изоляции.

    Три человека, которые были в тесном контакте с заразившейся, также изолированы.

    Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. О новом заразном «британском» штамме коронавируса стало известно в декабре.