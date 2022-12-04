Мир 04 декабря 2022, 23:33 Британский политик вспомнил о Путине, пытаясь успокоить бастующих медиков Британский консерватор Захави призвал медиков не требовать повышения зарплаты назло Путину РИА «Новости»

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Председатель Консервативной партии Великобритании Надхим Захави обратился к работникам Национальной службы здравоохранения с призывом отказаться от забастовок, чтобы «не помогать» российскому президенту Владимиру Путину, сообщила газета Independent.

«Сейчас время объединиться и послать очень четкий сигнал господину Путину, что мы не будем разделены таким образом», — отметил он.

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По мнению Захави, забастовки подтверждают раскол в Британии, а сейчас нужно показать «единый фронт» против России. Однако слова главы консерваторов не убедили медиков. По мнению генсека Королевского колледжа медсестер Пэт Каллен, нельзя использовать конфликт на Украине для понижения заработной платы медперсонала.

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Британия столкнулась с энергетическим кризисом и ростом инфляции после введения санкций против России, а также отказа от российских энергоресурсов. Это повлияло на промышленный потенциал страны и уровень жизни населения.

Ранее сообщалось, что некоторые британцы были вынуждены перейти на корм для животных, поскольку им пришлось выбирать между едой и оплатой отопления.