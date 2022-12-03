Мир 03 декабря 2022, 03:34 Обедневшие британцы перешли на корм для животных — СМИ Глава продовольственной программы из Кардиффа: жители перешли на корм для животных Unsplash

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Жители Великобритании едят корм для домашних животных и разогревают еду на свечах из-за резкого скачка цен на энергоресурсы и падения уровня жизни, сообщила газета Independent.

Из-за повышения коммунальных платежей многим семьям приходится делать выбор между отоплением и едой, пишет издание.

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«Я до сих пор в шоке от того, что одни доедают корм за домашними животными, а другие разогревают еду на свечах или на батарее», — поделился с газетой руководитель продовольственной программы из Кардиффа Марк Стид.

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Истории этих людей поражают до глубины души. Британцы рассказывали о своих проблемах со слезами на глазах, добавил он.

Кардифф долгие годы был процветающим городом, но в последнее время там появились «очаги лишений». Жители не могут позволить самое необходимое из-за роста цен, подытожил Стид.

Однако новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак не спешит решать проблемы граждан. Напротив, он думает о жителях Украины и рассматривает возможность увеличения помощи для Киева в 2023 году.