Россия призвала США прекратить «бряцание оружием»

Российское посольство в Вашингтоне опубликовало в Twitter призыв к США прекратить «безрассудное бряцание оружием» в связи с совместными американо-турецкими учениями в Черном море.

Сообщение появилось после многочисленных хвалебных заявлений, сделанных американскими военными и дипломатами.

«Мы призываем ВС США прекратить безрассудное бряцание оружием и заняться своими делами в территориальных водах Соединенных Штатов. Мир и безопасность в Черном море не нуждаются в иностранном вмешательстве», — ответило российское консульство.

Ранее посол США в Турции Дэвид Саттерфильд написал в соцсетях, что приветствует возможность проведения совместных маневров союзников, разделяющих приверженность миру и стабильности в Европе и на Среднем Востоке.

Турецкие и американские корабли и самолеты должны отработать взаимодействие и повысить навыки комбинированного тактического командования и управления.

Вице-адмирал Джин Блэк, командующий Шестым флотом США, назвал Турцию ценным союзником и партнером, совместные военные операции с которым помогут усилить ассиметричное преимущество НАТО в регионе.

Вооруженный крылатыми ракетами эсминец США «Дональд Кук» 23 января вошел в акваторию Черного моря. Он участвовал в учениях самолетов по поиску подводных лодок.