Британский парламент окончательно одобрил сделку с ЕС

Британский парламент одобрил торговое соглашение с Евросоюзом, которое начнет действовать 1 января 2021 года. Ради экстренного заседания 30 декабря парламентарии прервали рождественские каникулы.

Вначале, 30 декабря, за закон проголосовали члены Палаты общин. Затем его одобрила Палата лордов и в ночь на четверг документ, вернувшись неизмененным в нижнюю палату парламента, был окончательно принят. За него проголосовал 521 депутат, против — 73, сообщила «Би-би-си».

Премьер-министр Борис Джонсон и главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье достигли торгового соглашения 24 декабря. Оно придет на смену действующему соглашению, согласно которому в течение 2020 года сохранялся переходный период, а в Британии действовали те же нормы, что и во время членства страны в ЕС.

1 января переходный период закончится, королевство покинет единый рынок ЕС, однако товары из Европы по-прежнему не будут облагаться пошлинами.

Референдум о выходе из ЕС прошел в Великобритании в июне 2016 года. Переговоры об условиях Вrехit затянулись на несколько лет.