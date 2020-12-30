Лидеры Евросоюза и Великобритании подписали соглашение о сотрудничестве

«Это справедливое и сбалансированное соглашение, которое полностью защищает фундаментальные интересы Евросоюза и создает стабильность и предсказуемость для граждан и компаний», — заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Договор было важно заключить до конца года, чтобы избежать негативных последствий для бизнеса с той и другой стороны. Этому событию предшествовали месяцы тяжелых переговоров. Соглашение требовало одобрения со стороны стран Евросоюза и ратификации Европарламента, а также британского парламента. Два дня назад послы стран ЕС одобрили реализацию соглашения о торговле с Британией.

Документ предполагает свободную торговлю без квот и тарифов, неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству друг другу, а также сбалансированный доступ к морским ресурсам.

Британцы проголосовали за выход из ЕС на референдуме 23 июня 2016 года. Переговоры об условиях стартовали в 2017 году и первоначально были рассчитаны на два года. Тем не менее они несколько раз продлевались.