facebook_pixel
    30 декабря 2020, 11:34

    Лидеры Евросоюза и Великобритании подписали соглашение о сотрудничестве

    Юлия Булыгина

    Евросоюз официально подписал сделку с Великобританией по сотрудничеству из-за Brexit. Изменения, связанные с выходом Британии из ЕС, вступят в силу 1 января. Церемония подписания состоялась Брюсселе, передает ТАСС.

    «Это справедливое и сбалансированное соглашение, которое полностью защищает фундаментальные интересы Евросоюза и создает стабильность и предсказуемость для граждан и компаний», — заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

    Договор было важно заключить до конца года, чтобы избежать негативных последствий для бизнеса с той и другой стороны. Этому событию предшествовали месяцы тяжелых переговоров. Соглашение требовало одобрения со стороны стран Евросоюза и ратификации Европарламента, а также британского парламента. Два дня назад послы стран ЕС одобрили реализацию соглашения о торговле с Британией.

    Документ предполагает свободную торговлю без квот и тарифов, неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству друг другу, а также сбалансированный доступ к морским ресурсам.

    Британцы проголосовали за выход из ЕС на референдуме 23 июня 2016 года. Переговоры об условиях стартовали в 2017 году и первоначально были рассчитаны на два года. Тем не менее они несколько раз продлевались.