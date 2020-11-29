Британский министр культуры призвал Netflix добавить в сериал «Корона» пометку о вымысле

Министр культуры Великобритании Оливер Дауден призвал Netflix добавить в начало сериала «Корона» пометку о художественном вымысле. Он пояснил, что некоторые зрители после просмотра могут посчитать, что в картине приведены реальные факты.

«Этот сериал — прекрасно сделанная художественная работа, что, как и в случае с другими телевизионными сериалами, Netflix должен объяснять в самом начале. Без этого, боюсь, поколение зрителей, не заставших показанные события, может по ошибке принять художественный вымысел за факты», — привело издание Daily Mail слова Даудена.

Британский министр подчеркнул, что предупреждение должно содержаться в начале каждой серии. Он отметил, что некоторые сцены в сериале настолько разрушительны для королевской семьи, что зрители должны четко знать, что они построены не на фактах.

Сериал «Корона» рассказывает о жизни и правлении королевы Великобритании Елизаветы II. Первый сезон вышел в 2016 году. Осенью 2020-го Netflix выпустил четвертый сезон картины. Сюжет разворачивается вокруг отношений принца Чарльза и Дианы Спенсер. Зрители с восторгом встретили продолжение сериала, а вот королевской семье он не понравился.