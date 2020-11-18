Новый сезон «Короны» поразил зрителей образом принцессы Дианы. Но королевская семья в бешенстве

Четвертый сезон «Короны» успел наделать шума за три дня с момента выхода на Netflix. Дизайнеры восхитились точно переданными нарядами героев. Зрители по новой влюбились в принцессу Диану и похвалили игру Джиллиан Андерсон в образе Маргарет Тэтчер. Возмутил сериал только королевскую семью, о которой он и снят.

Сериал «Корона» рассказывает о жизни и правлении королевы Великобритании Елизаветы II. Первый сезон вышел в 2016 году. Всего в сериале планируется шесть сезонов. Создатели шоу подчеркнули, что в нем не будут показывать самые недавние события из жизни королевской семьи. Например, историю принца Гарри и Меган Маркл зрители на экране не увидят.

Четвертый сезон вышел на Netflix 15 ноября и уже собрал массу положительных отзывов. Оливия Колман сыграла королеву, Эмма Коррин — принцессу Диану, а Джиллиан Андерсон - Маргарет Тетчер.

Правда или вымысел

Десять серий нового сезона сосредоточились на 80-х и показали историю Дианы и принца Чарльза до момента, когда из брак начал распадаться. Другим фокусом сериала стало правление Маргарет Тэтчер на посту премьер-министра страны и ее взаимоотношения с королевой.

Большая часть диалогов в сериале вымышлена, но многие события реальны: война на Фолклендах, правление Тэтчер, крах королевского брака и первые шаги Дианы к независимости.

Сериал показывает, как королева и принц Филипп реагируют на победу Тэтчер. Последний этим решением не очень доволен, впоследствии сериал раскрывает непростые отношения между премьер-министром и уже самой королевой.

В шоу показан эпизод, когда лондонская газета опубликовала статью о том, что обычно аполитичная королева Елизавета II не в восторге от Маргарет Тэтчер и зла из-за того, что она не присоединилась к другим странам Содружества в введении санкций против апартеида в Южной Африке. Такое действительно было, но Букингемский дворец категорически опровергал эту статью. В сериале же королева принимала непосредственное участие в ее продвижении.

Что до истории Дианы и Чарльза, то шоу повторило их знаменитое помолвочное интервью 1981 года. В нем интервьюер спросил, влюблены ли они. И если будущая принцесса мгновенно сказала «конечно», то ответ Чарльза всех поразил.

«Что бы ни значило это слово — „влюблен“…» — сказал он.

Позже Диана назвала интервью «ужасным», сказав, что его ответ абсолютно травмировал ее, пишет The New York Times.

События сериала осветили тур пары по Австралии, а также знаменитый танец, которым Диана удивила Чарльза в 1985 году. В честь его дня рождения она станцевала в Королевском оперном театре под Билли Джоэла Uptown Girl.

«Зрители ахнули, когда появилась Диана, как будто все они сделали один огромный вдох», — рассказывал ее партнер по танцу Уэйн Слип.

«В какой-то момент я сделал пируэт, и она толкнула меня, потом я перенес ее через сцену. Я помню, как подумал: „Не урони будущую королеву Англии“», — добавил он.

Доподлинно неизвестно, какие эмоции испытал от такого подарка принц Чарльз, но создатели сериала наградили его гневом. Он назвал танец гротескным и унизительным шоу.

Последняя сцена сериала показывает, как вся королевская семья собирается вместе, чтобы сделать рождественское фото. Сверкают вспышки, а камера приближается к лицу принцессы Дианы. В ее глазах блестят слезы.

Уже в следующем сезоне создатели покажут трагичное окончание жизни принцессы, которую все любили.

Реакция королевского двора

IndiеWirе со ссылкой на близкие к британской королевской семье источники сообщает, что некоторые ее члены были возмущены вышедшим сезоном.

Принц Уильям якобы недоволен изображением его семьи. Он расстроен тем, что «его родителей эксплуатируют и представляют в ложном свете».

Например, в сериале есть сцена, где Чарльз оскорбляет Диану. А также момент перед свадьбой, где она якобы спрашивает его об отношениях с Камиллой Паркер-Боулз. Друзья принца говорят, что этих событий никогда не было.

Королевский биограф Пенни Джунор отметила, что Чарльз, скорее всего, будет невероятно расстроен из-за того, как сериал изобразил его двоюродного деда лорда Маунтбеттена (его играет Чарльз Дэнс). В сериале лорд сказал Чарльзу, что королевская семья разочарована его отношениями с Камиллой.

Принцу Чарльзу будет сложно это принять, поскольку «он обожал Маунтбеттена и был абсолютно опустошен его смертью».

«Это самое жестокое, несправедливое и ужасное изображение почти всех из них», — сказала Джунор.

Одно доверенное лицо принца Чарльза подчеркнуло, что многие изображенные в сериале вещи не соответствуют действительности. Помимо этого, шоу показало Чарльза и Камиллу «в очень нелестном свете».

«Это троллинг с голливудским бюджетом», — заключил он.

Прием зрителей

А вот реакция критиков и зрителей оказалась противоположной. Vanity Fair назвал сериал захватывающим, невероятно приятным и зачастую болезненным для просмотра по мере развития событий.

Entertainment Weekly охарактеризовал четвертый сезон как печальную и сводящую с ума сагу о Чарльзе и Диане — и, конечно же, о королеве Елизавете II.

IndieWire отметил сильную игру Джиллиан Андерсон в образе Тэтчер, но заявил, что именно очаровательная принцесса Диана в исполнении Эммы Коррин стала главным украшением шоу.

Би-би-си оценила четвертый сезон на четыре звезды из пяти и похвалила создателей за захватывающее и увлекательное шоу для зрителей.

Реакцию обычных зрителей можно легко понять, просто зайдя в Twitter. Поклонники сериала уже с нетерпением ждут пятого сезона, постят мемы по поводу шоу и говорят, что Чарльз не заслуживал Диану. Если и делать какой-то вывод о четвертом сезоне, так это то, что фанаты обожают принцессу и ненавидят принца.

«Зрители пытаются защитить принцессу Диану», — пишет девушка с ником Ilda_Tenya.

Другой пользователь опубликовал видео с подписью «Это я говорю о принцессе Диане, умершей еще до моего рождения». На видео плачущая Опра Уинфри говорит: «Она — мама, которой у меня никогда не было».

Принцесса Диана на небесах, наблюдая за 4-м сезоном „Короны“, радикализирующим новое поколение в ненависти к принцу Чарльзу.

«Представьте, что вы — королевский придворный и более 20 лет пытаетесь сохранить имидж принца Чарльза, чтобы „Корона“ уничтожила все это парой эпизодов в четвертом сезоне», — подметила другая пользовательница Twitter.

«Смотреть „Корону“ — это 60% просмотра и 40% нажимания на паузу, чтобы поискать изображенные события в Википедии», — написала девушка по имени Эбби.

Ну а подытожить впечатления по четвертому сезону можно мемом от пользователя Alianated.

Чарльз, я и Диана

На Rotten Tomatoes четвертый сезон получил 90% одобрения от зрителей и 96% от критиков.