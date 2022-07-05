Британский генерал счел безумной затею Великобритании по сокращению войск

Возможное сокращение численности войск Великобритании угрожает серьезными последствиями антироссийским планам НАТО. Об этом изданию The Mirror заявил экс-глава британского Генерального штаба Ричард Даннат.

«Сокращение британских войск повлияет на антироссийские планы НАТО, ведь альянс планировал расширить силы быстрого реагирования, в том числе за счет британских военных», — сказал он.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что правительство Великобритании сократит численность собственных вооруженных сил до 72,5 тысячи человек. В настоящий момент британская армия насчитывает около 82 тысяч бойцов.

Также глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес обращался к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой увеличить оборонный бюджет к 2028 году.