Министр обороны Британии попросил правительство увеличить военный бюджет

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес обратился с просьбой к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой увеличить оборонный бюджет к 2028 году. В письме Уоллес просит выделить дополнительно 10 миллиардов фунтов ежегодно на военные расходы, об этом написала газета Daily Mail.

По данным издания, министр попросит премьера увеличить годовой оборонный бюджет страны с 2% ВВП до 2,5% к 2028 году. В письме Уоллес также отметил недостатки оборонных возможностей Великобритании. Речь идет о нехватке дронов, пилотов и людей для службы на атомных подводных лодках.

«Министр обороны, как ожидается, подчеркнет, что теперь, когда угроза изменилась, государства должны быть готовы инвестировать, чтобы обеспечивать нашу безопасность», — заявил газете источник.

В военно-воздушных силах Великобритании считают, что стране следует на треть увеличить число противолодочных самолетов ради противостояния «шпионским операциям России» у своих границ.