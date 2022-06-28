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    28 июня 2022, 04:17

    Министр обороны Британии попросил правительство увеличить военный бюджет

    Министр обороны Британии Уоллес попросил премьера увеличить бюджет на 10 млрд фунтов

    Полина Созыкина

    Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес обратился с просьбой к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой увеличить оборонный бюджет к 2028 году. В письме Уоллес просит выделить дополнительно 10 миллиардов фунтов ежегодно на военные расходы, об этом написала газета Daily Mail.

    Министр обороны Британии попросил правительство увеличить военный бюджет

    По данным издания, министр попросит премьера увеличить годовой оборонный бюджет страны с 2% ВВП до 2,5% к 2028 году. В письме Уоллес также отметил недостатки оборонных возможностей Великобритании. Речь идет о нехватке дронов, пилотов и людей для службы на атомных подводных лодках.

    «Министр обороны, как ожидается, подчеркнет, что теперь, когда угроза изменилась, государства должны быть готовы инвестировать, чтобы обеспечивать нашу безопасность», — заявил газете источник.

    В военно-воздушных силах Великобритании считают, что стране следует на треть увеличить число противолодочных самолетов ради противостояния «шпионским операциям России» у своих границ.