Политолог предсказал войну США с Китаем

Отношения между Пекином и Вашингтоном схожи с противостоянием Германии и Великобритании перед Первой мировой войной, считает Лейн.

США, по его словам, чтобы избежать войны с КНР, видимо, нужно «скорректировать свои гарантии Тайваню и признать китайскую политику в отношении острова».

Ядерный арсенал также не станет сдерживающим фактором, поскольку в случае конфликта могут применяться боеголовки малой мощности, не несущие глобальных разрушений, пишет РИА ФАН.

Лейн также указал, что Штаты должны перестать навязывать всему миру, и Китаю в частности, либеральные ценности, уточнила «Газета.ru». По мнению политолога, это позволило бы уменьшить напряженность.

При этом Лейн убежден, что Белый дом никогда не примет такого решения, потому что это фактически будет означать конец доминирования Вашингтона в мире.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что Россия и Китай завидуют находящемуся в лучшей форме ядерному оружию и военной мощи американской стороны. По словам Трампа, если его снова выберут на президентский пост, то он превратит США в главного производителя товаров в мире. Таким образом, он пообещал, что прекратит зависимость Штатов от Китая.