Мир 07 апреля 2024, 05:06 Британский аналитик раскрыл, зачем Лекорню звонил Шойгу Меркурис: Лекорню позвонил Шойгу, чтобы нащупать почву для заморозки конфликта Freepik

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Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню позвонил своему российскому коллеге Сергею Шойгу, чтобы понять, можно ли смягчить Москву по поводу французского контингента на Украине и нащупать почву для «заморозки» конфликта. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.

«Я думаю, что они хотели понять, могут ли русские смягчить свою позицию по поводу развертывания французских войск на Украине. Русские предупреждали, что французы будут целями ударов, <…> и французы нервничают по этому поводу», — заявил Меркурис.

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Аналитик считает, что во Франции понимают, какая обстановка складывается на Украине, и Лекорню прощупывал почву, готова ли Россия заключить соглашение для заморозки конфликта.

Французским войскам на Украине предрекли судьбу немецких танков Leopard — на них откроют охоту. Лекорню не удалось запугать Шойгу, заявил российский политолог Геннадий Подлесный.