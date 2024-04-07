07 апреля 2024, 05:06
Британский аналитик раскрыл, зачем Лекорню звонил Шойгу
Меркурис: Лекорню позвонил Шойгу, чтобы нащупать почву для заморозки конфликта
Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню позвонил своему российскому коллеге Сергею Шойгу, чтобы понять, можно ли смягчить Москву по поводу французского контингента на Украине и нащупать почву для «заморозки» конфликта. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.
«Я думаю, что они хотели понять, могут ли русские смягчить свою позицию по поводу развертывания французских войск на Украине. Русские предупреждали, что французы будут целями ударов, <…> и французы нервничают по этому поводу», — заявил Меркурис.
Реклама
Аналитик считает, что во Франции понимают, какая обстановка складывается на Украине, и Лекорню прощупывал почву, готова ли Россия заключить соглашение для заморозки конфликта.
Французским войскам на Украине предрекли судьбу немецких танков Leopard — на них откроют охоту. Лекорню не удалось запугать Шойгу, заявил российский политолог Геннадий Подлесный.
Сергей Шойгу
Россия
Украина
Франция
Реклама
Реклама