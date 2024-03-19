Мир 19 марта 2024, 01:23 Британский аналитик признал смертельную опасность российских бомб для укрепрайонов ВСУ Аналитик Меркурис: Россия уничтожила укрепрайоны ВСУ управляемыми авиабомбами РИА «Новости»

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Российские авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), эффективно уничтожают укрепрайоны ВСУ. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Планирующие бомбы, которые сбрасывает на ВСУ российская авиация, представляют смертельную угрозу, как бы сильно ни пытались окапываться украинские военные», — заявил эксперт.

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Новые фортификационные сооружения ВСУ в зоне СВО не выдерживают ударов полуторатонных бомб. Меркурис считает, что планирующие боеприпасы сыграли важную роль в освобождении Авдеевки.

Серьезную опасность планирующих авиабомб признали и на Украине. Киевский политик Игорь Лапин заявил, что российский ВПК — очень мощный и не будет стоять на месте.