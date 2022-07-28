Британских гинекологов призвали поддержать «кормящих грудью» мужчин

В Британии для медработников разработали новые рекомендации, которые касаются ухода за трансгендерными мужчинами во время «грудного вскармливания после родов», пишет The Daily Mail.

Минздрав Великобритании фактически уравнял в правах женщин и трансгендеров. Представителей ЛГБТ-сообщества следует помещать в женские палаты, даже если у них есть мужские половые органы. При этом медработникам рекомендовали использовать «правильные» местоимения в отношении таких пациентов.

Гинекологи должны демонстрировать особое отношение к «беременным трансмужчинам». Врачей обучали, как помогать им с кормлением ребенка грудью. Все рекомендации являются частью программы инклюзивности.

Ранее в одном из европейских городов провели гей-парад с участием детей. Некоторым «активистам» нет и 10 лет.